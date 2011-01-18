Курсовая по менеджменту

Срок до 8-00 20.01.2011 Объем 30 страниц (НЕ больше!!!) "Влияние структуры капитала банка на его финансовые результаты" Делать строго по плану Введение Раздел1. ...
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