Курсовая по менеджменту

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Курсовая работа по менеджменту на тему "Обеспечение процессуального подхода менеджмента к организации

банковского бизнеса" СРОЧНО

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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