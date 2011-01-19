Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок211 просмотров

Тема диплома -"Анализ и совершенствование системы развития персонала в организации ( на примере ООО Ресурс)"

Ресурс - это частная фирма, занимающаяся продажей строительных материалов, являющаяся официальным дистрибьютором всех основных производителей.

Структура работы

Введение

1. Теоретические ампекты системы развития персонала

2. Анализ системы развития персонала в ООО Ресурс

3. Мероприятия по совершенствованию системы развития персонала

Заключение

Задачи:

1. Изучить теоретические аспекты системы разв. перс.

2. Исследовать деят. ооо ресурс на рынке стройматериалов

3. Проанализировать сущ. систему развития

4. Предложить мероприятия по совершенствованию системы развития персонала в ооо ресурс.

Объем просят 90 стр. Оригинальность не ниже 85%.

Нужны только главы 2 и 3.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks-t
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

aleks-t
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад