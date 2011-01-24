Доработка дипломной работы

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Завершен3 заявки187 просмотров

Требуется доработка диплома по замечаниям:

1. Сделать ссылки на все цитаты: Название источника и страницу.

2. Статистику довести до 2009 года. Адрес сайта , по которому ее можно взять: http://www.gks.ru/.

3. Вся третья глава посвящена Малому Бизнесу. Ничего почти нет о крупном и среднем. Нужно добавить

Оригинальность работы 83%. Она ни в коем случае не должна стать меньше

В заявке просьба указывать соимость и срок выполнения

14 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
Спасибо за оперативно выполненную работу. С Вами приятно работать. Буду обращаться еще!
Надежда замечательный заказчик четкое задание оплата сразу после сдачи. Рекомендую всем. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад