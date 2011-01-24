Доработка дипломной работы

Требуется доработка диплома по замечаниям:

1. Сделать ссылки на все цитаты: Название источника и страницу.

2. Статистику довести до 2009 года. Адрес сайта , по которому ее можно взять: http://www.gks.ru/.

3. Вся третья глава посвящена Малому Бизнесу. Ничего почти нет о крупном и среднем. Нужно добавить

Оригинальность работы 83%. Она ни в коем случае не должна стать меньше

В заявке просьба указывать соимость и срок выполнения