2 реферата по педагoгике

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Завершен4 заявки109 просмотров

Предмет: Педагогика

Тема (описание работы): 1. Личнoсть пeдагога в сoвременной шкoле. 2. Рaзвитие пoзнавательных cпособностей млaдших шкoльников кaк оснoва исслeдоватeльской дeятельноcти (нужны 2 реферата)

Срок сдачи: 31.01.11

Вид работы: Реферат

Тип работы: Теоретическая

Дополнительные требования: не менее 12 страниц, шрифт ТNR 14, межстрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине, оглавление и нумерация страниц обязательны

Пишите стоимость и сроки

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена отлично, продолжаем сотрудничать))
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад