Тема диплома -"Анализ и совершенствование системы развития персонала в организации ( на примере ООО Ресурс)" Ресурс - это частная фирма, занимающаяся продажей строительных материалов, являющаяся официальным дистрибьютором всех основных производителей. Структура ...
Курсовая по рекламе
Специальность "Реклама"
дисциплина "Дизайн pекламы"
Курсовая работа по теме: Вeдущиe отeчеcтвeнные peжиcсеры peкламы и их peкламные пpoдyкты.
или как вариант: Пcихологичecкий эффeкт иcпользoвания cимвoлов и oбpaзoв в peклaме. Возьмите ту тему по которой процесс пойдет быстрее.
Сообщите пожалуйста сроки и стоимость такой работы.
Методичку прилагаю в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется копирайтер для написания текстов для веб студии. Все вопросы и предложения в icq 119401 , примеры работ просьба высылать на почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: Педагогика Тема (описание работы): 1. Личнoсть пeдагога в сoвременной шкoле. 2. Рaзвитие пoзнавательных cпособностей млaдших шкoльников кaк оснoва исслeдоватeльской дeятельноcти (нужны 2 реферата) Срок сдачи: ...Завершен14 лет назад
Требуется доработка диплома по замечаниям: 1. Сделать ссылки на все цитаты: Название источника и страницу. 2. Статистику довести до 2009 года. Адрес сайта , по которому ее можно взять: http://www.gks.ru/. ...Завершен14 лет назад
Срок до 8-00 20.01.2011 Объем 30 страниц (НЕ больше!!!) "Влияние структуры капитала банка на его финансовые результаты" Делать строго по плану Введение Раздел1. ...Закрыт14 лет назад
Срок до 8-00 20.01.2011 Объем 30 страниц (НЕ больше, можно меньше!!!) Введение Раздел 1. Роль прибыли в повышении надежности и конкурентоспособности кредитной организации 1.1. Значение прибыли ...Завершен14 лет назад
Объем: 10 стр. Срок: 22.01.11. 9.00. 1.Классификация методов обучения. 2.Что такое инструктаж или объяснение. 3.Приемы работы с учебником. 4.Какой вклад внесли в развитие науки следующие ученые: Зуев, Теряев, Мартынов, Ушинский, Герд, Севрук,Полянский, Тихомиров, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Курсовая работа по менеджменту на тему "Обеспечение процессуального подхода менеджмента к организации банковского бизнеса" СРОЧНОРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
СФУ Архитектурный. КД и П (деревянные и пластмассовые конструкции) Вариант 89 Назначение здания : Павильон круглого или многоугольного сечения сельскохозяйственного назначения,рынок. Пролет 36 м ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств организации"( писать не по бюджетной организации).Плана у меня нетРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад