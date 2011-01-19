Требуется написать в течении 3х - 5ти дней курсовую работу по менеджменту объемом не менее 25 и не более 30 страниц с минимум 15 источниками литературы на одну из ниже предложенных тем. К заданию прикладывается ...
Дипломная работа_социология
Теме:"Особенности управления организациями социальной сферы" (на примере одной какой нибудь организации).
вторая и третья главы должны основываться на анализе предприятия. причем с финансовым анализом. надо выявить проблемы предприятия в конце второй главы. а в третьей разобрать их способы решения.
В дипломе как предприятие должно фигурировать ФГУ "Дом офицеров СКВО " Минобороны России"
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