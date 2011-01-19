Дипломная работа_социология

Теме:"Особенности управления организациями социальной сферы" (на примере одной какой нибудь организации).

вторая и третья главы должны основываться на анализе предприятия. причем с финансовым анализом. надо выявить проблемы предприятия в конце второй главы. а в третьей разобрать их способы решения.

В дипломе как предприятие должно фигурировать ФГУ "Дом офицеров СКВО " Минобороны России"