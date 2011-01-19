Курсовая по менеджменту на одну из тем. Срочно.

Требуется написать в течении 3х - 5ти дней курсовую работу по менеджменту объемом не менее 25 и не более 30 страниц с минимум 15 источниками литературы на одну из ниже предложенных тем. К заданию прикладывается план выполнения, делать нужно строго по этим пунктам и никак иначе, это очень важно.

Проект внедрения новых технологий на производстве

Применении проект подхода в социальной сфере организации

Проект создания нового изделия фирмы

Проект ребрендинга региональной компании

Проект управления производственно коммерческой деятельности предприятия

Проект изменений организационной структуры предприятия

Применении проектного подхода в сфере it технологий

1. Введение, теория

2. Обзор, описание проекта

3. Схема разбиения на рабочие задания

4. Иерархическое представление ССРЗ

5. Определение времени выполнения работы

5.1 Временной график выполнения проектных работ

5.2 Диограмма Ганта

6. Определение последовательности выполнения заданий по проекту

7. Описание ресурсов и затрат

8. Схема расходов и доходов по проекту

9. Матрица ответственности

10. Расчет показателей эффективности проекта

11. Заключение

12. Список литературы