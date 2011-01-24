Приватный проект для Костюк Мария Леонидовна

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Завершен1 заявка99 просмотров

Написать доклад к диплому и презентацию на 11 слайдов срок 24.01 9-00 по Москве

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$14
2 дня
Очень приятно работать с Марией. Работа была выполнена профессионально, качественно и сдана раньше срока.
Дарья - очень хороший и приятный заказчик, не первый раз в этом убеждаюсь!Четкие требования, своевременная оплата и приятное общение!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
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Была
3 месяца назад
14 лет назад
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