Дипломная работа

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Предмет: Экономика здравоохранения

Тема: Организация заработной платы в учреждениях здравоохранения

Требования к работе:

согласно плана и методических указаний

Предоставить 1 и 2 главы к 05.02.10

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров