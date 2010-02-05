Написать доклад к диплому и презентацию на 11 слайдов срок 24.01 9-00 по Москве
Дипломная работа
Вид работы: Дипломная работа
Предмет: Экономика здравоохранения
Тема: Организация заработной платы в учреждениях здравоохранения
Требования к работе:
согласно плана и методических указаний
Предоставить 1 и 2 главы к 05.02.10
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте,уважаемые Авторы. Нужно сделать реферат по бух.учету. Все,что есть прикладываю. Срок завтра к 06:00 по Москве. Интересует цена и сможете ли вы сделать? Предоплат нет. Просим оставлять ваши ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Теме:"Особенности управления организациями социальной сферы" (на примере одной какой нибудь организации). вторая и третья главы должны основываться на анализе предприятия. причем с финансовым анализом. надо выявить проблемы предприятия в конце второй главы. ...Закрыт14 лет назад
Требуется написать в течении 3х - 5ти дней курсовую работу по менеджменту объемом не менее 25 и не более 30 страниц с минимум 15 источниками литературы на одну из ниже предложенных тем. К заданию прикладывается ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Специальность "Реклама" дисциплина "Дизайн pекламы" Курсовая работа по теме: Вeдущиe отeчеcтвeнные peжиcсеры peкламы и их peкламные пpoдyкты. или как вариант: Пcихологичecкий эффeкт иcпользoвания cимвoлов и oбpaзoв в peклaме. Возьмите ту ...Завершен14 лет назад
Тема диплома -"Анализ и совершенствование системы развития персонала в организации ( на примере ООО Ресурс)" Ресурс - это частная фирма, занимающаяся продажей строительных материалов, являющаяся официальным дистрибьютором всех основных производителей. Структура ...Закрыт14 лет назад
- $500
Требуется копирайтер для написания текстов для веб студии. Все вопросы и предложения в icq 119401 , примеры работ просьба высылать на почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: Педагогика Тема (описание работы): 1. Личнoсть пeдагога в сoвременной шкoле. 2. Рaзвитие пoзнавательных cпособностей млaдших шкoльников кaк оснoва исслeдоватeльской дeятельноcти (нужны 2 реферата) Срок сдачи: ...Завершен14 лет назад
Требуется доработка диплома по замечаниям: 1. Сделать ссылки на все цитаты: Название источника и страницу. 2. Статистику довести до 2009 года. Адрес сайта , по которому ее можно взять: http://www.gks.ru/. ...Завершен14 лет назад
Курсовая работа по менеджменту на тему "Обеспечение процессуального подхода менеджмента к организации банковского бизнеса" СРОЧНОРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад