Курсовой проект Теплотехника

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Закрыт1 заявка95 просмотров

Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине:

"Теплотехника".

Специальность заказчика – ПТС-ДМО.

Срок заказа – до 1 марта.

Методические материалы ввиду большого обьема будут высланы Вам на указанный емейл.

14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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Нет заявок фрилансеров