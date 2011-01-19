Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Технические основы создания машин". Специальность заказчика – ПТС-ДМО. Срок заказа – до 1 марта. ...
Курсовая по технологиям бизнеса
Направление работы: Менеджмент-Маркетинг
Предмет: технологии бизнеса
Тема (описание работы): Разрaботка проeктa нaружнoй рeклaмы- сoдеpжaние, paсчет эффeктивнocти)
Срок сдачи: 26.01 11
Вид работы: Курсовая
Тип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: Конкретная фирма( можно не существующую)
ВУЗ: МАБиУ
Дополнительная инфа:
30 листов. Мой преподаватель настоятельно рекомендовал сделать эту работу на примере фирмы вымышленной или существующей, чтобы эту фирму отличала некая новаторская идея ( допустим салон? красоты, но со своими "фишками", индивидуальный подход к клиенту- поздравления с днем рождения, подарки, акции к дню рождения) и т.п.
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