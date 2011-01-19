Курсовая по технологиям бизнеса

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Направление работы: Менеджмент-Маркетинг

Предмет: технологии бизнеса

Тема (описание работы): Разрaботка проeктa нaружнoй рeклaмы- сoдеpжaние, paсчет эффeктивнocти)

Срок сдачи: 26.01 11

Вид работы: Курсовая

Тип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Конкретная фирма( можно не существующую)

ВУЗ: МАБиУ

Дополнительная инфа:

30 листов. Мой преподаватель настоятельно рекомендовал сделать эту работу на примере фирмы вымышленной или существующей, чтобы эту фирму отличала некая новаторская идея ( допустим салон? красоты, но со своими "фишками", индивидуальный подход к клиенту- поздравления с днем рождения, подарки, акции к дню рождения) и т.п.

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14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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