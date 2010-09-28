Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Технические основы создания машин". Специальность заказчика – ПТС-ДМО. Срок заказа – до 1 марта. ...
Диплом, лингвистика, английский
Тема: Особенности перевода герундия с английского языка на русский язык
в практическом часте перевод из художественной произведений,
обьем 60 листов, презентация в PP для защиты
срок 20 дней
Заявки фрилансеров
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