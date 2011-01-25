Срочная курсовая работа по ООП

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На 25.01.2011 нужна курсовая работа по объектно-ориентированному программированию, тема -- "Нахождение экстремума произвольной функции методом Ньютона". ВУЗ -- КПИ, ФИВТ, ТК, 1-й курс заочной формы обучения.

Методичка в аттаче.

Язык написания программы -- Java, приложение консольное, входные данные в виде формулы и функции и начальной точки интерполяций должны считываться с текстового файла.

Java
14 лет назад
a_lazorenko
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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