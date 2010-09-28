Курсовая

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Предмет: Менеджмент

Тема или краткое описание работы: (Особенности планирования в индустрии гостипреимства.)

Количество страниц: 25 стр

Срoк сдачи: 28.09.2010

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: > План > Ведения - 1-3 стр. > Актуальность выбранной темы. > Цель а из цели должно выйти хотябы 3 задачи. > Глава первая. (теоретическая часть) > Названия++ > Параграф. > 1.1 (понятие сущьность) > 1.2(теория) > Глава вторая+(практическая часть) > Названия+ > 2.1. > 2.2 > Заключения+. > Объём 20стр 25стр > Список литературы: не мение 10 источников > Приложения.. > Размер шрифта 14 > Интервал межстрочный 1.5

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров