Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Технические основы создания машин". Специальность заказчика – ПТС-ДМО. Срок заказа – до 1 марта. ...
Курсовая
Предмет: Менеджмент
Тема или краткое описание работы: (Особенности планирования в индустрии гостипреимства.)
Количество страниц: 25 стр
Срoк сдачи: 28.09.2010
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: > План > Ведения - 1-3 стр. > Актуальность выбранной темы. > Цель а из цели должно выйти хотябы 3 задачи. > Глава первая. (теоретическая часть) > Названия++ > Параграф. > 1.1 (понятие сущьность) > 1.2(теория) > Глава вторая+(практическая часть) > Названия+ > 2.1. > 2.2 > Заключения+. > Объём 20стр 25стр > Список литературы: не мение 10 источников > Приложения.. > Размер шрифта 14 > Интервал межстрочный 1.5
Заявки фрилансеров
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