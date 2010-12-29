Грантовая заявка

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Завершен4 заявки233 просмотра

План:

1. Титульный лист (название проекта, сроки реализации, необходимая сумма, контактная информация организации, имя заявителя)

2. Аннотация (не больше страницы. - краткая суть заявки, кому нужен этот проект и что должно получиться).

3. Введение (более подробная информация о заявителе - кто подает заявку, кто будет реализовывать проект и почему)

4. Постановка проблемы (обзор проблемы, как реализация проекта поможет в решении проблемы)

5. Цели и задачи

6. Методы (способы, мероприятия, которые будут проводиться в рамках проекта)

7. Схема организации процесса, календарный план.

8. Ожидаемые результаты (лучше, если будут выражены количественно - проведено 15 лекций, 6 концертов, которые посетят около 2000 людей и т.д.)

9. Оценка и отчетность (насколько качественно будет решена проблема после реализации проекта, какие сложности могут быть, какие критерии оценки проекта можно выделить).

10. Бюджет. В бюджет входит 3 раздела:

1) Оплата труда (расходы на работу штатных сотрудников, экспертов, консультантов и т.д.). Для оформления этого раздела необходимо составить таблицу со следующими столбцами:

№ Должность Кол-во сотрудников Ставка З/п Кол-во месяцев Сумма

Также после стобца "сумма" можно сделать два дополнительных столбца: "собственные средства" (если организация сама финансирует работников) и "необходимые средства". В эту табличку заносятся все сотрудники, даже волонтеры.

2) Основные прямые расходы. Сюда входят все расходы, разбитые по отдельным общим статьям: расходы на аренду и содержание офиса (коммунальные услуги, бытовой ремонт и т.д.), расходные материалы (сопутствующие расходы - ручки, папочки, ластики и т.д. и т.п.), типографские расходы (если предполагаются публикации в расках проекта), командировочные/транспортные расходы (если предполагаются), транспортные расходы, расходы на связь и т.д. В общем, все, что необходимо.

3) Непрямые/косвенные расходы. То, что редко требуется и без чего можно обойтись (???). - Например, 10% от общего бюджета наслучай непредвиденных расходов.

11.Пояснение (комментарий к бюджету, обоснование всех статей расхода и всех введенных должностей)

12. Организационная схема управления проектом

13.Должностные инструкции (для каждой должности отдельно - как пишется, посмотреть в интернете).

14. Расчет финансовой, социально-экономической, управленческой и др. эффективности проекта.

это план гранта, тема должна касаться молодежи....благоустройство,благотворительность...что то в этом роде...

объем 4 стр. шрифт 12, интервал 1,5

срок выполнения 29.12.10

есть примерный образец

в заявке просьба указывать стоимость

Пяснение:

Это не грантовая заявка в прямом смысле слова. Никто никакой грант брать не будет. Это задание для студента, который будет сдавать это преподавателю на оценку. Дальше преподавателя эта работа не пойдет

14 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Спасибо огромное за сотрудничество. Работа была выполнена качественно, в кратчайшие сроки. Рекомендую Марию как отличного исполнителя
Сотрудничество с Надеждой очень плодотворное и имеет только положительные результаты. Хороший заказчик. Приятный человек. Надеюсь на продолжение!

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MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад