Курсовой проект расчет главной пары ведущего моста автомобиля газ 3307 , материалы по ссылке http://help-s.ru/files/JCb06nX Жду заявок, срок 2 недели
Грантовая заявка
План:
1. Титульный лист (название проекта, сроки реализации, необходимая сумма, контактная информация организации, имя заявителя)
2. Аннотация (не больше страницы. - краткая суть заявки, кому нужен этот проект и что должно получиться).
3. Введение (более подробная информация о заявителе - кто подает заявку, кто будет реализовывать проект и почему)
4. Постановка проблемы (обзор проблемы, как реализация проекта поможет в решении проблемы)
5. Цели и задачи
6. Методы (способы, мероприятия, которые будут проводиться в рамках проекта)
7. Схема организации процесса, календарный план.
8. Ожидаемые результаты (лучше, если будут выражены количественно - проведено 15 лекций, 6 концертов, которые посетят около 2000 людей и т.д.)
9. Оценка и отчетность (насколько качественно будет решена проблема после реализации проекта, какие сложности могут быть, какие критерии оценки проекта можно выделить).
10. Бюджет. В бюджет входит 3 раздела:
1) Оплата труда (расходы на работу штатных сотрудников, экспертов, консультантов и т.д.). Для оформления этого раздела необходимо составить таблицу со следующими столбцами:
№ Должность Кол-во сотрудников Ставка З/п Кол-во месяцев Сумма
Также после стобца "сумма" можно сделать два дополнительных столбца: "собственные средства" (если организация сама финансирует работников) и "необходимые средства". В эту табличку заносятся все сотрудники, даже волонтеры.
2) Основные прямые расходы. Сюда входят все расходы, разбитые по отдельным общим статьям: расходы на аренду и содержание офиса (коммунальные услуги, бытовой ремонт и т.д.), расходные материалы (сопутствующие расходы - ручки, папочки, ластики и т.д. и т.п.), типографские расходы (если предполагаются публикации в расках проекта), командировочные/транспортные расходы (если предполагаются), транспортные расходы, расходы на связь и т.д. В общем, все, что необходимо.
3) Непрямые/косвенные расходы. То, что редко требуется и без чего можно обойтись (???). - Например, 10% от общего бюджета наслучай непредвиденных расходов.
11.Пояснение (комментарий к бюджету, обоснование всех статей расхода и всех введенных должностей)
12. Организационная схема управления проектом
13.Должностные инструкции (для каждой должности отдельно - как пишется, посмотреть в интернете).
14. Расчет финансовой, социально-экономической, управленческой и др. эффективности проекта.
это план гранта, тема должна касаться молодежи....благоустройство,благотворительность...что то в этом роде...
объем 4 стр. шрифт 12, интервал 1,5
срок выполнения 29.12.10
есть примерный образец
в заявке просьба указывать стоимость
Пяснение:
Это не грантовая заявка в прямом смысле слова. Никто никакой грант брать не будет. Это задание для студента, который будет сдавать это преподавателю на оценку. Дальше преподавателя эта работа не пойдет
Выбранный исполнитель
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