Курсовая по информатике

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Требуется написание курсовой работы. Предмет: Информатика.

Срок 1 неделя.

Интересует цена.

14 лет назад
3olimp3
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$14
2 дня

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softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад