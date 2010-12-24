Курсовая работа "Планирование на предприятии"

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Курсовая работа по планированию на предприятии

Перечень основных разделов

Введение

1. Резюме

2. Характеристика товаров и услуг

3. Характеристика рынков сбыта

4. Анализ конкуренции

5. План маркетинга

6. План производства

7. Организационный план

8. Юридический план

9. Оценка рисков и страхование

10. Финансовый план

11. Стратегия финансирования

Заключение.

методичка в приложении

14 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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