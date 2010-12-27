Курсовой проект расчет главной пары ведущего моста автомобиля газ 3307 , материалы по ссылке http://help-s.ru/files/JCb06nX Жду заявок, срок 2 недели
Диплом финансы и кредит
Тема: Управление денежными потоками на материалах ООО "Дэстэни"
Требования к работе:
Согласно МУ. План предоставить к 27.12.2010
1 главу предоставить к 10.01.2011
2 главу предоставить 17.01.2011
3 главу предосьавить 27.01.2011
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