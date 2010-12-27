Диплом финансы и кредит

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Тема: Управление денежными потоками на материалах ООО "Дэстэни"

Требования к работе:

Согласно МУ. План предоставить к 27.12.2010

1 главу предоставить к 10.01.2011

2 главу предоставить 17.01.2011

3 главу предосьавить 27.01.2011

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров