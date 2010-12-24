Курсовая по бух. учету

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка153 просмотра

Теория - 10 вариант; практика - 2 вариант. Делать по новым формам баланса, и т.п. 2011 года

срок до 03.01

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров