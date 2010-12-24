Курсовая работа по экономике-2

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Тема - комплексный экономический анализ, 5 курс

Методические указания и задание в приложенном архиве.

Прошу указать вашу цены и возможные сроки выполнения.

14 лет назад
Studento
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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