Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать реферат по демографии. Задание в прикрепленном файле. Оплата по факту Яндексом или WM. Указывайте, пожалуйста, цену и срок. Спасибо!
Курсовая по бух. учету
Добрый вечер! Необходима курсовая на тему "Учет доходов от операционной деятельности".
Объем 25-27 стр. Источников лит-ры не меньше 20. Шрифт Таймс Нью Роман, 12, межстрочный интервал 1,5. Отступы на странице: 3,5 сверху; 3 слева; 1 справа; 3 снизу. Уникальность не имеет значения. Предприятие, документы-приложения и методичку пришлю на почту исполнителю.
Почта – [email protected]
Icq – 331404651
Skype – milka5551
Указывайте свои цены, цена в проекте поставлена наугад. Оплата ЯД, возможна преоплата.
ВАЖНО! В проекте прошу показать часть одной из ваших работ или дать ссылку на работу, которую вы считаете лучшей вашей работой.
С уважением, Алина.
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