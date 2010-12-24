Курсовая по бух. учету

Добрый вечер! Необходима курсовая на тему "Учет доходов от операционной деятельности".

Объем 25-27 стр. Источников лит-ры не меньше 20. Шрифт Таймс Нью Роман, 12, межстрочный интервал 1,5. Отступы на странице: 3,5 сверху; 3 слева; 1 справа; 3 снизу. Уникальность не имеет значения. Предприятие, документы-приложения и методичку пришлю на почту исполнителю.

Почта – [email protected]

Icq – 331404651

Skype – milka5551

Указывайте свои цены, цена в проекте поставлена наугад. Оплата ЯД, возможна преоплата.

ВАЖНО! В проекте прошу показать часть одной из ваших работ или дать ссылку на работу, которую вы считаете лучшей вашей работой.

С уважением, Алина.