Курсовая детали машин

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Задание 10.6. Привод конвейера

срок до 04.01

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров