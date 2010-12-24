Курсовая: технология строительных производств

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Есть задание и вариант.

Надо курсовую и чертеж формата А1

Методичка есть!

Предлагайте цену и срок выполнение!

P.S методичка прикреплена

14 лет назад
rkadymov
Максик 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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