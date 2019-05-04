Добрый день господа Нужно создать приложения, типа гонок. Чтоб люди играли и проходили всякие трасса. Заработок будет на том что люди будут обновлять машину, за голоса. Куплю голоса. Предлагайте свои предложения и цену. P.S Надеюсь оно будет приносить голоса контакта.