rkadymov

Максик Петров rkadymov

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
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  • Проект чертежей на Навес

    $30

    Нужно сделать комплект чертежей на изготовление навеса.  Сборочный чертеж и КД В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧЕРТЕЖ ФЕРМ и ОТДАТЬ 22.04.20 по МОСКВЕ в 12:00 Техническое описание сборного навеса Конструкция имеет параметры: Длина 4805мм, Ширина 3960мм, Высота: 1 Схема. Узел ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Чертеж на дипломный проект в КОМПАСЕ

    $12

    Нужно из сушествующего чертежа  сделать две зоны ремонта и расставить оборудование мое.   Зона ТО-1 и ТО-2 108м2 9х12 ,нужно еще одно место под машину с ямой ворота сделать и расставить оборудование и убрать все выходы кроме ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Чертежи по пунктам для изготовления

    $75

    Задача  Что нужно сделать:   1 Оформленные чертежи в формате PDF, с размерами и спецификацией материала. (В больших комплекс нужны будут ссылки на отдельные части, пример приложен).   2 Подготовить схему сборки по всем комплексам   3 Маркировка по детально и по ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Чертежи Воркаут площадки для изготовления

    Результат:  1 Оформленные чертежи в формате PDF, с размерами и спецификацией материала. (В больших комплекс нужны будут ссылки на отдельные части, пример приложен).  2 Подготовить схему сборки по всем комплексам  3 Маркировка по детально и по комплексно.  Жду цены ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подкорректировать чертеж в Компасе или Автокаде

    $10

    Вложения   КЦ – Чертеж по нему строили здание.  Тех. план –  План здания.  Нужно Чертеж КЦ начертить и убрать лишние моменты по списку ниже который. (Должно получится что то подобие чертежа КЦ)  Поправки к плану на отм. 0  Поз. 1,2,3 ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Шаблон для сайта

    $100

    Ищу специалиста по CMS друпал, для сайта! Нужно написать шаблон для сайта ремонта авто своими руками. Кто может помочь в написание сайта прошу написать в проект. Конкретное Т.З предоставлю. Агентств прошу не писать!

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Планировка малого города

    $50

    Добрый день господа Задача следующая нужно начертить Генплан малого города! Нужно изготовить карту малого города. Топосьёмка местности прилагается, население города равно 35 тысяч человек, часть таблиц уже подсчитана-удельный расход территории города, расчёт потребных ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизировать работу меню

    $50

    Добрый день господа Задача следуюшая, есть сайт www.herteg.narod.ru, в нем нужно оптимизировать меню ( http://herteg.narod.ru/3dmodeli.html ) в браузере Интернет Експлорер ну и в других браузерах в которых она не корректно отображается Пишите сроки и цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Катер (создания чертежей и 3D модели)

    $100

    Добрый день господа Нужно изготовить 3D модели и рабочие чертежи для "катера" см. фото Размеры тока габаритные. Конкретно все в Личку отправлю. В программе Компас 3D Жду от вас сроки изготовления и разумную цену.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать приложение вконтакте

    $250

    Добрый день господа Нужно создать приложения, типа гонок. Чтоб люди играли и проходили всякие трасса. Заработок будет на том что люди будут обновлять машину, за голоса. Куплю голоса. Предлагайте свои предложения и цену. P.S Надеюсь оно будет приносить голоса контакта.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно изготовить рабочие чертежи в проге SolidWork

    $100

    Нужно выполнить рабочую документацию на узлы из 3D моделей. Примерный 3D узел представлен в прикрепленном файле. Наши требования - 3-х мерная модель сборки разрабатываемого узла со всей деталировкой, выполненная в программе SolidWorks; - рабочие ...

    SolidWorks
    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать форум для сайта

    $500

    Добрый день фрилансеры Предлагаю создать, что то вроде форума на сайте www.herteg.narod.ru Где можно будет обсудить какие нибудь важные моменты в плане заказа, а также поделиться мнениями. Сразу сообщайте о сроках выполнения задания, ну и ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Orendarchuk_V
Виталий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$32
10 баллов
4 года назад
Проект чертежей на Навес
Очень рад получать задание от Руслана, так как могу быть спокоен и за оплату, и за работу! Достаточно понятные ТЗ, интересные, как для меня, работы, и гибкость в решениях!
Работа от Виталия выполнена отлично. Высокая квалификация, работает только на качественный результат. Высочайший подход к каждой мелочи, что очень приятно.
Ответный отзыв
IRA_1
Ирина 
45 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Оцифровка чертежа
Рада сотрудничеству. Всем рекомендую. Четкая задача, всегда на связи. Оплата своевременная.
Спасибо за работу, не первый раз обращаюсь уже!!
Ответный отзыв
Orendarchuk_V
Виталий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Начертить чертежи и подправить существующие...
Спасибо за работу! Постоянно есть заказы, и нет проблем с оплатой!
Хороший исполнитель и ответственный всегда на связи.
Ответный отзыв
IRA_1
Ирина 
45 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Чертеж на дипломный проект в КОМПАСЕ
Как всегда все отлично. Приятно иметь дело!
Спасибо за выполненную очередную работу...
Ответный отзыв
Orendarchuk_V
Виталий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Карты наладки деталей
Благодарю за сотрудничество! Всегда на связи! Никаких проблем с оплатой или еще чем-то! Я доволен работой!
Добрый вечер, исполнитель коммуникабельный и надежный. Спасибо за работу...
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