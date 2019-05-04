Нужно перечертить два чертежа на формат А1 (каждый рисунок на отдельном листе) Срок завтра вечер!!!!! В приспособление дорисовать ручки!
- $20Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Нужно сделать комплект чертежей на изготовление навеса. Сборочный чертеж и КД В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧЕРТЕЖ ФЕРМ и ОТДАТЬ 22.04.20 по МОСКВЕ в 12:00 Техническое описание сборного навеса Конструкция имеет параметры: Длина 4805мм, Ширина 3960мм, Высота: 1 Схема. Узел ...Закрыт4 года назад
- $5
Оцифровать чертежа на формат А1 Срок до вторника!!!Завершен4 года назад
- $50
Нужно подправить 8 чертежей формата А1 В архиве сами чертежи. Срок 2 дняМашиностроение1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $23
Нужно сделать карты наладки от заготовки до готовой детали!!!Машиностроение1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $12
Нужно из сушествующего чертежа сделать две зоны ремонта и расставить оборудование мое. Зона ТО-1 и ТО-2 108м2 9х12 ,нужно еще одно место под машину с ямой ворота сделать и расставить оборудование и убрать все выходы кроме ...Завершен5 лет назад
- $10
Перечертить в автокад Круги красные не нужно чертить!!! Срок до 21 числа.... В дальнейшем работа на постоянной основе....Завершен5 лет назад
- $75
Задача Что нужно сделать: 1 Оформленные чертежи в формате PDF, с размерами и спецификацией материала. (В больших комплекс нужны будут ссылки на отдельные части, пример приложен). 2 Подготовить схему сборки по всем комплексам 3 Маркировка по детально и по ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Результат: 1 Оформленные чертежи в формате PDF, с размерами и спецификацией материала. (В больших комплекс нужны будут ссылки на отдельные части, пример приложен). 2 Подготовить схему сборки по всем комплексам 3 Маркировка по детально и по комплексно. Жду цены ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Вложения КЦ – Чертеж по нему строили здание. Тех. план – План здания. Нужно Чертеж КЦ начертить и убрать лишние моменты по списку ниже который. (Должно получится что то подобие чертежа КЦ) Поправки к плану на отм. 0 Поз. 1,2,3 ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $11
Выполнить 4 задания по инженерной графике Пдф скину в личку Срок вторник вечерЗавершен6 лет назад
- $100
Ищу специалиста по CMS друпал, для сайта! Нужно написать шаблон для сайта ремонта авто своими руками. Кто может помочь в написание сайта прошу написать в проект. Конкретное Т.З предоставлю. Агентств прошу не писать!Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день господа Задача следующая нужно начертить Генплан малого города! Нужно изготовить карту малого города. Топосьёмка местности прилагается, население города равно 35 тысяч человек, часть таблиц уже подсчитана-удельный расход территории города, расчёт потребных ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день господа Задача следуюшая, есть сайт www.herteg.narod.ru, в нем нужно оптимизировать меню ( http://herteg.narod.ru/3dmodeli.html ) в браузере Интернет Експлорер ну и в других браузерах в которых она не корректно отображается Пишите сроки и цену.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно раскрутить группу в контакте. Предлагайте свою стоимость.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день господа Нужно изготовить 3D модели и рабочие чертежи для "катера" см. фото Размеры тока габаритные. Конкретно все в Личку отправлю. В программе Компас 3D Жду от вас сроки изготовления и разумную цену.3D-графика6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно продвинуть сайт в поисковых системах. Сайт www.herteg.narod.ru P.S предлагайте сроки и стоимостьПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день господа Нужно создать приложения, типа гонок. Чтоб люди играли и проходили всякие трасса. Заработок будет на том что люди будут обновлять машину, за голоса. Куплю голоса. Предлагайте свои предложения и цену. P.S Надеюсь оно будет приносить голоса контакта.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно выполнить рабочую документацию на узлы из 3D моделей. Примерный 3D узел представлен в прикрепленном файле. Наши требования - 3-х мерная модель сборки разрабатываемого узла со всей деталировкой, выполненная в программе SolidWorks; - рабочие ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день фрилансеры Предлагаю создать, что то вроде форума на сайте www.herteg.narod.ru Где можно будет обсудить какие нибудь важные моменты в плане заказа, а также поделиться мнениями. Сразу сообщайте о сроках выполнения задания, ну и ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад