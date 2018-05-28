IRA_1

Ирина IRA_1

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Инженер-конструктор 1 категории
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

rkadymov
Максик 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Оцифровка чертежа
Спасибо за работу, не первый раз обращаюсь уже!!
Рада сотрудничеству. Всем рекомендую. Четкая задача, всегда на связи. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
rkadymov
Максик 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Чертеж на дипломный проект в КОМПАСЕ
Спасибо за выполненную очередную работу...
Как всегда все отлично. Приятно иметь дело!
Ответный отзыв
rkadymov
Максик 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$11
9 баллов
7 лет назад
Инженерная графика
Ирина спасибо за проделанную работу, выручила !!! Казалось бы все работу не успею сделать, но тут появилась Ирина и выполнила работу на 5 и по срокам не подвела. Работаем дальше !!!
Приятно работать с таким заказчиком. Работу сделала, деньги получила. Рекомендую всем.
Ответный отзыв