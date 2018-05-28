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- Проектирование штампов для горячей и листовой штам167 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за работу, не первый раз обращаюсь уже!!
Ответный отзыв
Рада сотрудничеству. Всем рекомендую. Четкая задача, всегда на связи. Оплата своевременная.
$12
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за выполненную очередную работу...
Ответный отзыв
Как всегда все отлично. Приятно иметь дело!
$11
9 баллов
7 лет назад
Ирина спасибо за проделанную работу, выручила !!! Казалось бы все работу не успею сделать, но тут появилась Ирина и выполнила работу на 5 и по срокам не подвела. Работаем дальше !!!
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком. Работу сделала, деньги получила. Рекомендую всем.