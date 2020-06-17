Перечертить чертежи в Компас

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт6 заявок891 просмотр

Нужно перечертить два чертежа на формат А1 (каждый рисунок на отдельном листе)

Срок завтра вечер!!!!!

В приспособление дорисовать ручки!

5 лет назад
rkadymov
Максик 
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