Гидравлика, смоделировать задачу в Simscape (Matlab) или в др.софте

Постановка задачи.

Есть бак.

В бак подводиться по одному трубопроводу вода с определенной температурой. (Величина потока и температура изменяются во времени).

По-другому трубопроводу в бак подаётся подогретый пар. (Величина потока и температура изменяются во времени).

Из бака вода отводиться по двум трубопроводам. (Величина потока и температура изменяются во времени).

Необходимо смоделировать эту задачу в Simscape (Matlab) (P.S.можно в AFT Impulse или в Schlumberger OLGA. Или в другом софте. Открыты для предложений. Точно знаем, что в Flownex не получается решить. Flownex имеет слабый транзиентный решатель для процессов с изменением фаз)

и определить изменения во времени в баке:

Давления

Темпертуры

Уровня.

(Эксперимент есть – с чем сравнивать).