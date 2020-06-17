3D модель и 2д чертежи для изготовления лестницы. Сварка и листовой металл Работа по строительному чертежу, прилагается 3d модель полов. Работа должна быть выполнена в SolidWorks 3d модель и 2d чертежи должны быть ...
Гидравлика, смоделировать задачу в Simscape (Matlab) или в др.софте
Постановка задачи.
Есть бак.
В бак подводиться по одному трубопроводу вода с определенной температурой. (Величина потока и температура изменяются во времени).
По-другому трубопроводу в бак подаётся подогретый пар. (Величина потока и температура изменяются во времени).
Из бака вода отводиться по двум трубопроводам. (Величина потока и температура изменяются во времени).
Необходимо смоделировать эту задачу в Simscape (Matlab) (P.S.можно в AFT Impulse или в Schlumberger OLGA. Или в другом софте. Открыты для предложений. Точно знаем, что в Flownex не получается решить. Flownex имеет слабый транзиентный решатель для процессов с изменением фаз)
и определить изменения во времени в баке:
Давления
Темпертуры
Уровня.
(Эксперимент есть – с чем сравнивать).
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