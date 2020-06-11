Проектирование котельной

Нужно спроектировать котельную в автокаде с видом сверху со сторонами 15.4 м на 9.2 м с 3-мя котлами Ксв 3.15 мвт, насосной группой, 2 теплообменниками, химводоподготовка.

В чертеже требуется распланировать все, указать где что находится, указать все задвижки и датчики которые необходимы, указать где находится окна, сделать с таблицей наименования.

Имеется схематичное расположение, надо просто сделать тепловую схему со всеми разводками. Дополнительную информацию сообщу лично. Есть пример в автокаде как нужно сделать.

Сделать до 18 числа!

Можете предложить свою цену.