Проектирование котельной

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка551 просмотр

Нужно спроектировать котельную в автокаде с видом сверху со сторонами 15.4 м на 9.2 м с 3-мя котлами Ксв 3.15 мвт, насосной группой, 2 теплообменниками, химводоподготовка.

В чертеже требуется распланировать все, указать где что находится, указать все задвижки и датчики которые необходимы, указать где находится окна, сделать с таблицей наименования.

Имеется схематичное расположение, надо просто сделать тепловую схему со всеми разводками. Дополнительную информацию сообщу лично. Есть пример в автокаде как нужно сделать.

Сделать до 18 числа!

Можете предложить свою цену.

AutoCAD
5 лет назад
guest_15922118928635
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад