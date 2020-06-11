Переделать чертежи

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Завершен3 заявки465 просмотров

Имеются чертежи для Компаса3д и модели, на чертежах необходимо добавить 3 вид

5 лет назад
DrachenClon22
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично
Хорошо поставлена задача

Заявки фрилансеров

Даурбек
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад