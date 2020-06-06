Чертеж специального приспособления

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Завершен7 заявок714 просмотров

Специальное приспособление для обработки торцов и центрирования отверстий на фрезерно-центровочном станке.

5 лет назад
guest_15912832843467
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

1ndeego
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