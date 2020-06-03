Здравствуйте. Необходимо перерисовать 14-16 отсканированных чертежей в Visio. Каждый чертеж состоит из двух схем: силовая и схема управления. Чертежи несложные, элементы постоянно повторяются, но не все являются стандартным набором в Visio, поэтому ...
Требуется проекты беседок
Простые проекты для обзора клиенту
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