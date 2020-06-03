Требуется проекты беседок

Есть курсовая работа, почти завершенная, нужно лишь добавить 5 чертежей, чертежи не большие. Фото примеров, остальных чертежей и тех, которые надо сделать имеются. Так же имеется сама курсовая, чтобы смотреть примеры чертежей и как их ...