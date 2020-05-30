Сборочный чертеж исправление , детмаш

Нужно исправить чертеж и пару моментов в курсовой, все прикрепил ниже . Где указаны ошибки - предыдущая версия чертежа , которую дальше я попробовал исправить и появились ошибки , которые надо исправить в архиве документ в компасе

. Они указанны в ворд файле на первом листе. И по возможности, нужно исправить курсовик - то , что выделено красным цветом