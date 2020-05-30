Сборочный чертеж исправление , детмаш

$20
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Закрыт1 заявка485 просмотров

Нужно исправить чертеж и пару моментов в курсовой, все прикрепил ниже . Где указаны ошибки - предыдущая версия чертежа , которую дальше я попробовал исправить и появились ошибки , которые надо исправить в архиве документ в компасе

. Они указанны в ворд файле на первом листе. И по возможности, нужно исправить курсовик - то , что выделено красным цветом

5 лет назад
guest_15912053769769
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отличная постановка задачи!

Заявки фрилансеров

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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