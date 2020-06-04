Необходимо сделать модели и чертежи моделей в Компасе
Проектирование раздела ЭОМ общественного здания в рамках капремонта
Ищу работника для сотрудничества с опытом проектирования раздела ЭОМ, желательно с опытом проектирования капремонта. Подробности в ЛС.
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