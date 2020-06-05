Чертежи и модели

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Завершен1 заявка294 просмотра

Необходимо сделать модели и чертежи моделей в Компасе

5 лет назад
DrachenClon22
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
Все отлично, чертежи сделаны быстро. На замечания и уточнения отликнулся и оперативно все исправил
Отлично поставил задачу!

Заявки фрилансеров

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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