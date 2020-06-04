Специальное приспособление для обработки торцов и центрирования отверстий на фрезерно-центровочном станке.
Начертить деталь
Нужно начертить на тетрадном листе
Заявки фрилансеров
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