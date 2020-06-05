DrachenClon22

Максим DrachenClon22

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Переделать чертежи
Хорошо поставлена задача
Все отлично
Ответный отзыв
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Задачи по высшей математике
Все супер! Тз четкое, оплата мгновенная!)спасибо!
Все шикарно
Ответный отзыв
1ndeego
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Чертежи и модели
Отлично поставил задачу!
Все отлично, чертежи сделаны быстро. На замечания и уточнения отликнулся и оперативно все исправил
Ответный отзыв