DrachenClon22

Есть небольшая БД на 11 таблиц (прикрепил схему если понадобится), нужно сделать запросы 1. ...
- Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача: а) построить таблицу совместного распределения; б) найти частные распределения для X и Y и вычислить для каждого из них математическое ожидание и дисперсию; в) найти коэффициент корреляции; г) определить, зависимы ...Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно будет повторить оригинал, только с подгонкой под шаблон. Все исходники тоже есть (кроме шрифтов)Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно будет в режиме онлайн отвечать на вопросы преподавателя и решать задачи. Будет 2 теоретических вопроса, 2 (или 3) практических (задачи) 1-2 курс физикиКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад
Имеются чертежи для Компаса3д и модели, на чертежах необходимо добавить 3 видЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Тест на темы: Object clauses; Complex Object & Complex Subject The Attribute Attribute clauses The Adverbial Modifier В тесте около ~40 вопросов.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад
Тест на темы: Object clauses; Complex Object & Complex Subject The Attribute Attribute clauses The Adverbial Modifier В тесте около ~50 вопросовКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать модели и чертежи моделей в КомпасеЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- 1. Задания на площадь решить с помощью двойных и тройных интегралов Задания взять из "Бермана" "У каждого студента должно быть решено по 4 примера на двойные интегралы (2 площади и 2 объемы) ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен5 лет назад