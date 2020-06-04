Помощь на экзамене по физике

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Нужно будет в режиме онлайн отвечать на вопросы преподавателя и решать задачи.

Будет 2 теоретических вопроса, 2 (или 3) практических (задачи)

1-2 курс физики

5 лет назад
DrachenClon22
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров