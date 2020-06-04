Помощь на экзамене международных отношений 20 века. Экзамен начнется в 10:00 по мск 13 июня, длиться будет 2 часа, всего 2 задания.
Помощь на экзамене по физике
Нужно будет в режиме онлайн отвечать на вопросы преподавателя и решать задачи.
Будет 2 теоретических вопроса, 2 (или 3) практических (задачи)
1-2 курс физики
Заявки фрилансеров
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