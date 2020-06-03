Решить экзамен в вузе

Биофак, 1 курс, нужно помочь сдать экзамен по альгологии и микологии, все подробности расскажу при личном общении. Главное, чтобы вы хорошо знали предмет и помогли ответить на вопросы.
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- Числовые последовательности.
- Сходящие последовательности.
- Свойства сходящихся последовательностей.
- Понятие функции. Способы задания функции. Сложная функция, обратная функция. График функции.
- Предел функции; ограниченность функции, имеющей предел, связь с бесконечно малыми. Единственность предела. Формулировка критерия Коши существования предела функции.
- Предел суммы, разности, произведения и частного.
- Предел сложной функции, предел обратной функции.
- Непрерывные функции. Локальные свойства непрерывных функций.
- Непрерывность элементарных функций. Замечательные пределы.
- Эквивалентные, их свойства, таблица эквивалентных. Примеры.
- Дифференцируемость функции одной переменной, связь с непрерывностью и производной. Дифференциал.
- Правила дифференцирования, производная сложной функции, обратной функции, функции, заданной параметрически.
- Таблица производных простейших элементарных функций.
- Геометрический смысл производной, касательная к графику функции.
- Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши.
- Признак экстремума функции, признаки возрастания, убывания функции. Примеры.
- Старшие производные. Признак выпуклости функции. Точки перегиба.
- Асимптоты к графику функции (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Построение графика функции.
- Правило Лопиталя
- Первообразная функции. Неопределенный интеграл.
- Таблица первообразных элементарных функций.
- Свойства первообразных. Формула интегрирования по частям. Примеры.
- Интеграл Римана. Необходимое условие интегрируемости. Верхние и нижние суммы Дарбу и их свойства.
- Критерий Дарбу интегрируемости функции по Риману. Классы интегрируемых функций.
- Интегралы с переменным пределом интегрирования, формула Ньютона-Лейбница.
- Замена переменного в интеграле Римана и интегрирование по частям.
- Геометрические приложения интеграла Римана.
- Предел и непрерывность функций многих переменных и их свойства. Функции, непрерывные на множестве, и их свойства.
- Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Частные производные. Достаточное условие дифференцируемости функции в точке.
- Дифференцирование сложной функции. Свойства дифференциала. Производная по направлению, градиент. Геометрический смысл дифференциала.
- Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. Дифференциалы высших порядков.
- Экстремумы функций многих переменных, необходимое условие локального экстремума.
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