Решить экзамен в вузе

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Будет экзамен дистанционно по этим темам, необходимо решить и отправить в течении 1:30

  • Числовые последовательности.
  • Сходящие последовательности.
  • Свойства сходящихся последовательностей.
  • Понятие функции. Способы задания функции. Сложная функция, обратная функция. График функции.
  • Предел функции; ограниченность функции, имеющей предел, связь с бесконечно малыми. Единственность предела. Формулировка критерия Коши существования предела функции.
  • Предел суммы, разности, произведения и частного.
  • Предел сложной функции, предел обратной функции.
  • Непрерывные функции. Локальные свойства непрерывных функций.
  • Непрерывность элементарных функций. Замечательные пределы.
  • Эквивалентные, их свойства, таблица эквивалентных. Примеры.
  • Дифференцируемость функции одной переменной, связь с непрерывностью и производной. Дифференциал.
  • Правила дифференцирования, производная сложной функции, обратной функции, функции, заданной параметрически.
  • Таблица производных простейших элементарных функций.
  • Геометрический смысл производной, касательная к графику функции.
  • Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши.
  • Признак экстремума функции, признаки возрастания, убывания функции. Примеры.
  • Старшие производные. Признак выпуклости функции. Точки перегиба.
  • Асимптоты к графику функции (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Построение графика функции.
  • Правило Лопиталя
  • Первообразная функции. Неопределенный интеграл.
  • Таблица первообразных элементарных функций.
  • Свойства первообразных. Формула интегрирования по частям. Примеры.
  • Интеграл Римана. Необходимое условие интегрируемости. Верхние и нижние суммы Дарбу и их свойства.
  • Критерий Дарбу интегрируемости функции по Риману. Классы интегрируемых функций.
  • Интегралы с переменным пределом интегрирования, формула Ньютона-Лейбница.
  • Замена переменного в интеграле Римана и интегрирование по частям.
  • Геометрические приложения интеграла Римана.
  • Предел и непрерывность функций многих переменных и их свойства. Функции, непрерывные на множестве, и их свойства.
  • Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Частные производные. Достаточное условие дифференцируемости функции в точке.
  • Дифференцирование сложной функции. Свойства дифференциала. Производная по направлению, градиент. Геометрический смысл дифференциала.
  • Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. Дифференциалы высших порядков.
  • Экстремумы функций многих переменных, необходимое условие локального экстремума.
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