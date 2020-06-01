Необхідно виконати 3 невеликих схожих завдання. Тема - складні відсотки, депозити. Кандидатам відправлю умови.
Методы оптимизации
Нужно решить 4 задачи по отимизации все описанно в прикрепленном документе
Заявки фрилансеров
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