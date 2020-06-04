Тесты по токарным и фрезерным станкам

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Закрыт3 заявки596 просмотров

1) Необходимо выполнить несколько тестов по станкам:

1К62, 5Д32, 6Н81, 526.

2) И ответить на вопросы по следующим станкам:

Токарный станок с ЧПУ NEF400

Фрезерный станок с ЧПУ 635V

Фрезерный станок с ЧПУ DMU 80P

По первому пункту будут предоставлены скриншоты тестов, по второму - файлы с вопросами. Жду предложения по цене

Ниже пример одного вопроса из теста по 1К62

5 лет назад
guest_15915245541874
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