Тесты по токарным и фрезерным станкам

1) Необходимо выполнить несколько тестов по станкам:

1К62, 5Д32, 6Н81, 526.

2) И ответить на вопросы по следующим станкам:

Токарный станок с ЧПУ NEF400

Фрезерный станок с ЧПУ 635V

Фрезерный станок с ЧПУ DMU 80P

По первому пункту будут предоставлены скриншоты тестов, по второму - файлы с вопросами. Жду предложения по цене

Ниже пример одного вопроса из теста по 1К62