Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии хрома, покрытого алюминием, и хрома, покрытого никелем в кислой среде и во влажном воздухе. В каком случае процесс коррозии быстрее? Ответ мотивируйте с помощью расчета ...
Тесты по токарным и фрезерным станкам
1) Необходимо выполнить несколько тестов по станкам:
1К62, 5Д32, 6Н81, 526.
2) И ответить на вопросы по следующим станкам:
Токарный станок с ЧПУ NEF400
Фрезерный станок с ЧПУ 635V
Фрезерный станок с ЧПУ DMU 80P
По первому пункту будут предоставлены скриншоты тестов, по второму - файлы с вопросами. Жду предложения по цене
Ниже пример одного вопроса из теста по 1К62
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