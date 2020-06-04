Тест на темы: Object clauses; Complex Object & Complex Subject The Attribute Attribute clauses The Adverbial Modifier В тесте около ~40 вопросов.
Химия. решить 2 задачи и ответить на один вопрос
Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии хрома, покрытого
алюминием, и хрома, покрытого никелем в кислой среде и во влажном воздухе. В каком случае
процесс коррозии быстрее? Ответ мотивируйте с помощью расчета ЭДС. О каком покрытии идет
речь в каждом случае?
При коррозии алюминия, который находится в контакте с хромом, за 1 мин 20с восстановилось
0,004 л кислорода. Определите на сколько уменьшилось масса алюминия на границе контакта и
чему равна сила тока, прошедшего в гальванопаре?
Каковы основные требования к организации защиты от микробиологической коррозии? Какие из
электрохимических способов защиты металлов от коррозии подходят для защиты от
микробиологической атаки?
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