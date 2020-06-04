Химия. решить 2 задачи и ответить на один вопрос

Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов коррозии хрома, покрытого

алюминием, и хрома, покрытого никелем в кислой среде и во влажном воздухе. В каком случае

процесс коррозии быстрее? Ответ мотивируйте с помощью расчета ЭДС. О каком покрытии идет

речь в каждом случае?

При коррозии алюминия, который находится в контакте с хромом, за 1 мин 20с восстановилось

0,004 л кислорода. Определите на сколько уменьшилось масса алюминия на границе контакта и

чему равна сила тока, прошедшего в гальванопаре?

Каковы основные требования к организации защиты от микробиологической коррозии? Какие из

электрохимических способов защиты металлов от коррозии подходят для защиты от

микробиологической атаки?