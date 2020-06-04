Нужно доработать контрольную по методичке файлы прикладываю
Тест по грамматике, английский язык
Тест на темы:
Object clauses; Complex Object & Complex Subject
The Attribute
Attribute clauses
The Adverbial Modifier
В тесте около ~40 вопросов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Тест на темы: Object clauses; Complex Object & Complex Subject The Attribute Attribute clauses The Adverbial Modifier В тесте около ~50 вопросовКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Будет экзамен дистанционно по этим темам, необходимо решить и отправить в течении 1:30 Числовые последовательности.Сходящие последовательности.Свойства сходящихся последовательностей.Понятие функции. Способы задания функции. Сложная функция, обратная функция. График функции.Предел функции; ограниченность функции, имеющей предел, связь с ...Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Биофак, 1 курс, нужно помочь сдать экзамен по альгологии и микологии, все подробности расскажу при личном общении. Главное, чтобы вы хорошо знали предмет и помогли ответить на вопросы.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад
Решить задачу по макроэкономикеКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно решить 4 задачи по отимизации все описанно в прикрепленном документеКонтрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необхідно виконати 3 невеликих схожих завдання. Тема - складні відсотки, депозити. Кандидатам відправлю умови.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно решить два задания по примеруКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад