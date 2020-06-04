Сделать аналогичный проект Арки

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка722 просмотра

Необходимо создать чертёж, спроектировать аналогичную арку, прикреплённую на фото, она должна быть мобильной, подобрать варианты материалов,для создания Арки

5 лет назад
PUTOSIK
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад