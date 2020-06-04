Срочно! Санкт-Петербург. Инженер-конструктор. Выполнить чертёж (простых, пластмассовых) деталей домашнего бытового прибора по образцу.Фото по запросу. Детали подвезет курьер
Сделать аналогичный проект Арки
Необходимо создать чертёж, спроектировать аналогичную арку, прикреплённую на фото, она должна быть мобильной, подобрать варианты материалов,для создания Арки
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