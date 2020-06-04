Инженер-конструктор. Чертеж и 3d cad небольших деталей корпуса

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Закрыт4 заявки721 просмотр

Срочно! Санкт-Петербург. Инженер-конструктор. Выполнить чертёж (простых, пластмассовых) деталей домашнего бытового прибора по образцу.Фото по запросу. Детали подвезет курьер

5 лет назад
SigmaCenter
Светлана 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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