Нужен чертеж схема электрическая структурная

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Закрыт2 заявки596 просмотров

У студента есть чертеж шкаф телекоммуникационный, На основании чертежа "Фасада шкафа магистрального узла" построить структурную электрическую схему.

5 лет назад
VladimirKar
Владимир 
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