в приложенном файле необходимо показать как эта емкость расположена под землей и основные конструктивные моменты выделить узлами
Решить задачу
Указание к работе Каждому из Вас задан парметр который надо регулировать. Для этого необходимо выбрать первичный преобразователь (датчик), который может измерять указанные параметры. Для того чтобы правильно выбрать датчик, Для того чтобы правильно выбрать датчик,надо разобраться в принципе их действи,обратив особое внимание на физическую форму выходного сигнала. В данном случае речь идет о том что это может быть электрический, гидравлический, пневматический, механический и т.д. От этого будет зависить выбор остальных блоков схемы-задатчика, сравнивающего устройства, законоформирующего блока, исполнительного механизма и т.д Начинать надо с выбора датчика после выбора которого можно будет подбирпть остальные блоки схемы. Задание : Для измерения и регулирования, заданного физического параметра технологического процесса, составить линейную структурную схему системы дистанционного измерения данного параметра с обозначением блоков по функционально-конструктивному признаку. Выбрать тип первичного измерительного преобразователя (датчика) и привести схему его устройства с описанием физического принципа действия. Указать и обосновать области возможного применения, предлагаемой системы в отрасли НГП. Мой параметр : электропроводность твеёрдого тела. Пример выполненного задания кидаю Кину методичку
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