Работа срочная

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Закрыт2 заявки618 просмотров

Есть общий вид КНС. Ее исполнение двухкорпусное.На данный момент требуется выполнить корректировки:- убрать из общего вида дробилку;- выполнить аналогичный общий вид в одном корпусе (вышлю пример однокорпусной);- Убрать надземный павильон из общего вида и трубы вентиляции выполнить по примеру однокорпусной; Работа срочная. Выдать нужно завтра в первой половине дня.Прошу дать ст-ть, за которую готовы взяться и готовы ли приступить. При положительном решении вышлю все исходные данные.

 

5 лет назад
ivan2017
Иван 
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