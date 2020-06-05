Есть общий вид КНС. Ее исполнение двухкорпусное.На данный момент требуется выполнить корректировки:- убрать из общего вида дробилку;- выполнить аналогичный общий вид в одном корпусе (вышлю пример однокорпусной);- Убрать надземный павильон из общего вида и трубы вентиляции выполнить по примеру однокорпусной; Работа срочная. Выдать нужно завтра в первой половине дня.Прошу дать ст-ть, за которую готовы взяться и готовы ли приступить. При положительном решении вышлю все исходные данные.