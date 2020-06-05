Нужна техническая иллюстрация по очистным сооружениям

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки485 просмотров

в приложенном файле

необходимо показать как эта емкость расположена под землей и основные конструктивные моменты выделить узлами

5 лет назад
guest_15917955590587
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