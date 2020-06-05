Решение задач строительной механики

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Расчет оснований системы методом сил. 30 пронумерованных задач на двух листах. Cрок 5 дней. 

5 лет назад
guest_15910300163641
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад