Необходимо нарисовать схему в Компасе по рисунку.

Указание к работе Каждому из Вас задан парметр который надо регулировать. Для этого необходимо выбрать первичный преобразователь (датчик), который может измерять указанные параметры. Для того чтобы правильно выбрать датчик, Для того чтобы правильно выбрать датчик,надо ...