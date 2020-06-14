Необходимо нарисовать схему в Компасе по рисунку.

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Закрыт19 заявок980 просмотров

Необходимо нарисовать в Компасе схему электрическую принципиальную указаную во вложениях

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